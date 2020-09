Takhle teď vypadá Píšťalka z Básníků: Eva Vejmělková (51) si sama barví vlasy, vrásky neřeší

Eva Vejmělková oslavila už 51. narozeniny Super.cz

"Je to samozřejmě komedie, kde je velká nadsázka a na ten problém se díváme z humorného nadhledu. Ale říkám, že jsme se takhle pomstily všem mým klientkám s nevěrnými manžely. Ale pomsta je zbraň otočená proti vám samotným," řekla Super.cz Vejmělková, která v našem videu prozradila i recept na dlouhodobě udržitelný partnerský vztah.

Sama je s manželem už dlouhých pětatřicet let. "Není to o tom, že čas lásku zabíjí. Naopak. Ale člověk musí na vztahu pracovat," myslí si.

Bavili jsme se i o její práci, kde mimo jiné využívá i hypnózu. Pauzu si dala jen dvacet dní právě jen na natáčení filmu. "Jinak chodím do práce denně, dělám párové i individuální terapie, pracuji i s dětmi a klienti pochopili, že jsem tam pro ně chvilku nebyla. Jinak se své praxi věnuji intenzivně. Film jsem točila po hodně dlouhé době," vysvětlovala.

ČTĚTE TAKÉ: Tohle není Píšťalka z Básníků. Slovenská kráska jako by české herečce z oka vypadla

Bývalé Píšťalky z Básníků jsme se zeptali i na to, jak se o sebe stará. Prý skoro vůbec. "Umyju se, obleču a jdu. Vlasy si barvím doma, tedy sestra mě barví. Na kosmetiku nechodím, občas jen na obočí a řasy. Myslím, že jsou na světě důležitější věci. Vnitřní pohoda a klid. Když jste psychicky v pohodě, odrazí se to i na obličeji. Ve vráskách jsou naše zkušenosti a byla by velká škoda se jich zbavovat," myslí si Vejmělková. ■