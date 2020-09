Údajná milenka Vémoly Lulu drsně provokuje: Ne Lela, ne Lili, jen Lulu, vzkazuje Ceterové fitness prsatice

Vémolova ex Lela Ceterová prozatím nechává narážky od Lulu bez reakce. Foto: Instagram L. Ceterové a Z. Černé

Samotný Vémola ale Super.cz vztahy se silikonkou a dalšími ženami popřel a připustil návrat k Lele Ceterové.

Místo, aby se Lulu kvůli velkému zájmu a pozornosti na chvíli stáhla do ústraní, rozhodla se pro pravý opak. Své sociální sítě zásobuje snímky, na kterých dokonce označuje Lelu i Karlose Vémolu a popisky k fotkám skrývají vzkazy určené pro ně.

„Hezký večer všem, pozdravy pro @lela_ceterova_official @karlos_terminator_vemola,“ zdraví Lulu na Instagramu. Na dalším snímku před sebou drží noviny, ve kterých je článek o jejím románku s Vémolou, a ten komentuje slovy: „Pravda nakonec vždy vyjde najevo,“ u čehož pochopitelně nezapomíná označit profil zápasníka i jeho dnes již expartnerky.

Popisek u její poslední fotky na sociálních sítích je také určen pro Karlose a Lelu: „Ne Lela, ne Lili, jen Lulu,“ napsala si Zdena k velmi odvážnému selfie, na kterém je v erotickém prádle.

Svým posledním příspěvkem ovšem namíchla Leliny zastánce, kteří zuří, že fitness barbie zatahuje do těchto sporů jejich teprve osmiměsíční dceru Lili. „Co do toho taháte malé dítě? Jste opravdu kus trosky, která se snaží jen zviditelnit. A tahat do problému malinké dětičky, to je vrchol hnusu. VY celá jste vlastně vrchol HNUSU!,“ nešetří ostrými slovy jedna z žen, kterou ihned podpořili další fanoušci. ■