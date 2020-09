Co mě to do p*dele napadlo, že jsem s nimi točila, vyjádřila se Kate Winslet o spolupráci s Allenem a Polanským

Kate Winslet Profimedia.cz

Winslet v rozhovoru pro Vanity Fair uvedla: „Co mě to do p*dele napadlo, pracovat s Woodym Allenem a Romanem Polanským? Je to pro mě až neuvěřitelné, jak byli tito muži ve filmovém průmyslu tak dlouho drženi v tak velké úctě. To je hanebné. Sama musím převzít zodpovědnost za to, že jsem s nimi také pracovala.“

Minulost člověk nevrátí, což Kate moc dobře ví: „Nemohu se vrátit v čase. Výčitky mám, ale co jiného dělat, než tomu pravdivě čelit?“ Herečka spolupracovala s Allenem v roce 2017 na filmu Kolo zázraků a s Polanským v roce 2011 na filmu Bůh masakru.

Polanski utekl z USA v roce 1978 s obavou, že by mohl být uvězněn poté, co byl obviněn ze znásilnění 13leté dívky. V posledních letech byl několikrát obviněn ze sexuálního obtěžování. Všechna obvinění odmítá. I přes všechny tyto problémy získal režisér v roce 2003 Oscara za film Pianista.

Allenovy problémy začaly v roce 1992, kdy měl mít vztah s adoptivní dcerou Soon-Yi své partnerky Mii Farrow. Ta se s ním po skandálu rozešla a Allen byl sice vyšetřován, ale nikdy nebyl obviněn. Soon-Yi se stala jeho manželkou.

S Miou Woody adoptoval také dceru Dylan, která ho před pár lety obvinila ze sexuálního zneužívání. "Nevěděla jsem, že otec využije svého skandálního vztahu s mojí sestrou k tomu, aby přebil věci, které dělal mně. Woody Allen je živoucí důkaz toho, že se naše společnost nezastává obětí sexuálního násilí," uvedla mimo jiné v otevřeném dopise pro New York Times před pár lety Dylan.