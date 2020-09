Doma se příliš neohřála: Hana Zagorová musí zpátky do nemocnice

Hana Zagorová Michaela Feuereislová

Ale bohužel jen na chvíli. Hana Zagorová se totiž bude muset do nemocnice vrátit. O důvodu svého návratu na nemocniční lůžko se rozepsala zpěvačka na sociální síti. „Moji milí, děkuju. Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. Stovky přání k narozeninám, taková podpora ve chvílích, kdy je mi ouvej. Dnes mě přivezli na chvíli domů. Krása,“ svěřila se Hanka.

„Ale musím se do nemocnice ještě vrátit. Ta mrcha mi rozhodila krvinky, tak snad se umoudří. Cítím se ale líp. S láskou vzpomínám na nádherné koncerty 22. a 23.8., kde na mě asi někdo tu mrchu plivnul,“ prozradila Hanka, kterou sužovaly horečky několik dní. Její muž Štefan Margita měl lehčí průběh a zůstal s nemocí doma.

„Jsem ráda, že jsem nikoho, ani z kapely, ani z mých blízkých, nenakazila. Kromě Štefana, který tady doma úspěšně bojuje s horečkami. Doufám, že už to skončí, že se brzy uslyšíme a uvidíme. A děkuju za Lucernu, prý zbývá posledních 280 lístků? Jste báječní! Jsem moc ráda, že vás mám,“ napsala fanouškům Hanka, která se do nemocnice vrátí kvůli onemocnění krve, se kterým od sedmdesátých let bojuje.

Její vzácná nemoc tzv. paroxysmální noční hemoglobinurie se projevuje rozkladem červených krvinek. Horečky a léčba koronaviru měly na celý organismus vliv, Hanka ale doufá, že bude opět brzy z nemocnice doma. ■