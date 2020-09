Krainová, Kubelková, Bendová i Svoboda. Díky čemu vypadají tak skvěle, že konkurují o dekádu mladším

Dobré geny jsou skvělou startovní čarou, ale když se přehoupne čtyřicet, ty co se svěřují odborníkům na krásu, jsou prostě ve výhodě. Na narozeninové party naší nejznámější estetické kliniky jsme je vyzpovídali, co opravdu funguje a k čemu se vracet.

Klinika YES VISAGE, specialista na hubnutí, plastiku prsou či omlazení, kam se kromě 30 000 spokojených klientů ročně, více či méně tajně chodí udržovat i nejznámější slavné tváře, oslavila deset let a také otevření nové pobočky v centru Prahy. Na slavnostním večírku, kde převládala bílá barva typická pro kliniku, kromě klientů nechyběly ani tyto hvězdy. A my jsme zjistili, jaké procedury a zákroky na klinice podstupují.



Překrásné a stylové: Krainová, Bílá a Studénková jsou právem kmotrami kliniky specializující se na krásu.

Krainová se jehel nebojí

„Na Kliniku YES VISAGE chodím na botox několikrát do roka a jednou za dva měsíce na plazmalifting. Je to miniinvazivní ošetření, po kterém se pleť vypne a vyhladí. Na odborníky zde se můžete spolehnout, že vše bude vypadat přirozeně,“ prozradila Simona Krainová, tvář Kliniky a po boku Lucie Bílé a Zdeny Studenkové také jedna ze tří kmoter nádherného prostoru v komplexu Churchill na pražských Vinohradech.

Alice Bendová se za zákroky na Klinice YES VISAGE nestydí.

Bendová se zbavuje vrásek i přebytečných kil

„Vždycky když se začnu mračit do kamery, je čas zajít na kliniku, kde mě zbaví mračivek a čas od času si nechám pleť hydratovat kyselinou hyaluronovou,“ říká herečka Alice Bendová a dodává, že letos na podzim si nejspíš také nechá odsát bříško, coby následek koronavirového volna. „Proč se trápit, když tady mě problému zbaví během hodiny a ani mě to nevyřadí z práce, až na kompresní prádlo nemá nejmodernější laserová liposukce SlimLipo prakticky žádné omezení.“ Není se také čemu divit, Klinika YES VISAGE má na svém kontě nejvíce úspěšně provedených moderních liposukcí u nás. Více o moderní liposukci na www.yesvisage.cz/slimlipo

Také Iva Kubelková si nemůže vynachválit služby známé kliniky, kde se hledí na přirozený výsledek.

Kubelková miluje plazmu

„Já například moc doporučuji plazmalifting. Plazma pochází z vašeho těla a vrací se do pokožky zpět. Pleť skvěle omladí a vrátí ji to, co už začíná ztrácet. Klinika je navíc pro mě oázou, kde se navíc mohu spolehnout na nejlepší profesionály u nás,“ svěřila se nádherná Iva Kubelková, které by nikdo nehádal téměř dospělou dceru, která už vykročila ve jejích modelkovských šlépějích.

Moderátorka Petra Křivková Svoboda si na Klinice YES VISAGE dopřává nejen zkrášlení, ale i odpočinku.

Svoboda šetří čas

„Moje vlasy dostávají při úpravě v televizi pěkně zabrat, takže kvalitu mých vlasů zachraňují pásky na jejich zahuštění a prodloužení. Líčení mi zase hodně usnadňuje a urychluje aplikace permanentních řas, prostě procedury, které mi šetří čas,“ prozrazuje svůj recept na krásu překrásná dvojnásobná maminka, moderátorka Petra Křivková Svoboda.

Operní zpěvačka Andrea Kalivodová nejvíce oceňuje kvalitní péči a lidský přístup kliniky.

Autentická diva Kalivodová

Nejnovější klientkou Yes Visage Beauty zóny, kde se klientkám pomocí nejnovějších postupů starají nejen o krásu těla, ale také vlasů, je i operní diva Andrea Kalivodová: „Jsem nesmírně spokojená s péčí o mé vlasy a těším se, že v budoucnu vyzkouším i chystané novinky, které prý u nás nemají konkurenci. Za sebe můžu říct, že jen spokojená žena je autentická, vyrovnaná, usměvavá a svá.“

Na party se slavilo 10 let existence Kliniky YES VISAGE a také otevření nejmodernější pobočky svého druhu v centru Prahy.

TIP: Krásnější a zdarma!

Většinu zákroků lze dnes již jednoduše absolvovat třeba i během obědové pauzy. Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytují nezávazné konzultace s odborníky a taktéž poskytují na výkony možnost splátek bez navýšení již od 500 Kč. A pokud byste chtěli jakýkoliv ze zákroků kliniky zcela zdarma, zkuste štěstí v proměnách. Více informací na webu kliniky na www.yesvisage.cz. ■