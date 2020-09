Návrat k silikonce Lele? Tahle slova Karlose Vémoly vás hodně překvapí!

Karlos Vémola s expartnerkou Lelou Ceterovou Foto: Instagram L. Ceterové

"Každý v životě, kdo měl pěkný vztah, by ho neměl házet za hlavu a měl by se ho snažit zachránit, pokud to jde. Máme krásnou holčičku, kdo by nechtěl. Pokud to půjde, tak to bude... Ani jeden z nás neví, jestli to půjde zachránit, každý máme jiné životní cíle, třeba to jednou sladíme. Uvidíme," řekl Super.cz překvapivě Karlos.

Lela by se měla během pár dní stěhovat na Slovensko i s jejich osmiměsíční dcerkou Lili.

"Slovensko je v podstatě za rohem. Mám dítě v Londýně, není to situace, kterou bych nikdy předtím neřešil. S bývalou partnerkou jsme se rozešli, když malýmu bylo šest měsíců. Také jsem lítal. Jsem pohodový táta, nakrmím, postarám se. Poradím si s tím. Hlavně aby byli rodiče rozumní, to my jsme, určitě se domluvíme," vysvětluje.

Zdůraznil, že vyjádření některých žen v médiích, které s ním přiznaly poměr, není důvodem jejich rozchodu.

"To, že se hlásí nějaká košťata, to nám s Lelou vztah nerozbilo. Na to je velmi dospělá. Tohle všechno jsou až podružný věci. Ono to také vypovídá o povaze těch žen. Teď se zase ozvala nějaká silikonová queen, že jsem něco měl s jejíma dvěma kamarádkama. Ony se přiznávají k tomu, že se mnou něco měly v době, kdy jsem měl partnerku. To jsou úplný košťata. Přeji jim good luck s tímhle pozvolným uvolňováním," bere vše s humorem Karlos.

Novou partnerku prý nehledá. "Už nic nehledám, myslel jsem, že jsem hledal a našel," uzavřel. ■