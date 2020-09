Sexy zpěvačka vtěsnala své vnady do bikin se zvířecím vzorem a kalhotky vytáhla až k pasu

Halsey Foto: Instagram Halsey

Pro další focení zvolila plavky se zvířecím vzorem a velmi zajímavým střihem. Díky rafinovanému vázání to vypadá, že jí prsa z horního dílu skoro až vypadnou. Spodní díl tradičně po bocích vytáhla co nejvýše, nejspíš aby mohla v budoucnu oslňovat vysokými rozparky a nikde neměla neopálené proužky.

Halsey se také nedávno svěřila svým fanouškům, že si vyzkouší roli herečky. Společně s hvězdou seriálu Euforie, nestydatou Sydney Sweeney, se objeví v adaptaci knihy They Wish They Were Us od Jessicy Goodman. ■