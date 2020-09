Znáte způsob, jak si dopřát kohoutkovou vodu v nejvyšší kvalitě?

Lahev ViA - stylový osobní doplněk

Když pijete vodu z lahve ViA, není to stejné, jako když se napijete z plastu... Uvnitř skleněné lahve je modul se směsí přírodních polodrahokamů. Ty mají dva úkoly: Ošetřit strukturu průmyslově upravené vody, kterou jste si do lahve nalili, revitalizovat ji a udělat ji pro váš organismus přijatelnější, a... potěšit vás svojí krásou. Stejně jako u ostatních produktů VitaJuwel máte i zde na výběr z více druhů drahokamových směsí. Každá směs má své jméno, kromě vlastností minerálů tedy můžete vybírat i podle názvu a charakteristiky směsi. Anebo podle barvy. Pro tento výběr neexistují pravidla, vše je zcela ve vašich rukou. Lahev ViA vyrobili skláři z kvalitního, pevného a bezolovnatého skla a má obsah 0,5 litru. Pokud vás zajímá, zda budou polodrahokamy v lahvi působit i na vás - ano, budou. Vyzkoušejte.