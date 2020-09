Jako by Picassovi někdo říkal, jak má malovat své zas*ané obrazy, reagovala herečka na nová pravidla Oscarů

Kirstie Alley Profimedia.cz

Od roku 2024 nebudou mít šanci filmy, které nebudou obsahovat dost etnických a sexuálních menšin. V celém hereckém souboru musí tvořit nejméně 30 % herců v menších rolích ženy, lidé z etnických menšin, LGBTQ+ komunita nebo lidé s kognitivním či fyzickým postižením nebo špatně slyšící a úplně neslyšící. Více najdete ZDE.

K tomu se na svém twitterovém účtu košatě vyjádřila herečka Kirstie Alley z filmů Kdopak to mluví. „Ve filmové Akademii jsem 40 let a ta vždy oslavovala svobodu a nespoutanost vyjádřenou skrze filmy. Nová pravidla pro udělení ocenění Nejlepší film jsou diktátorská a protiumělecká,“ uvedla v prvním tweetu.

A pokračovala dalším: „Toto je potupa všech umělců. Dokážete si představit, že by někdo říkal Picassovi, co má být v jeho zas*aných obrazech? To jste opravdu přišli o rozum? Kontrolovat umělce a jejich myšlenky? Rozmanitosti a začlenění bychom se naučit měli, ale mělo by to být upřímné a přirozené, aby to další generace našich dětí přijaly za své bez přemýšlení.“

I když se od některých filmových kolegů dočkala osočení z rasismu, přeci jen se k herečce veřejně přidalo i pár dalších. Představitel Supermana Dean Cain napsal ve svém příspěvku: „Co kdybychom nejlepší film soudili podle toho, jaký film byl nejlepší?“

Britský herec James Woods označil nová pravidla jako šílenství a k tomu připsal: „Tak tady máme nová pravidla pro udělování Oscarů za nejlepší film. Zahrajme si vtipnou hru: Vyberte jeden z nejlepších filmů minulosti, který by se nyní do výběru nedostal, jako například Zachraňte vojína Ryana nebo Kmotr.“ ■