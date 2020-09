Sexy zpěvačka s kosovskými kořeny vystavila své křivky v bikinách a předvedla oblíbený underboob

Dua Lipa Foto: Instagram D. Lipy

Dua Lipa (25) tráví období pandemie koronaviru se svým přítelem Anwarem Hadidem v Kalifornii. Díky slunečnému počasí se tak může v době, kdy nemůže koncertovat, alespoň slunit u bazénu. A že je zpěvačka v bikinách opravdu kočka. Jako většina podlehla trendu zvanému underboob, takže i z jejích trojúhelníčkových bikin koukají prsa spodem.

Do Států se podle informací The Sun přestěhovala nastálo, aby byla nablízko svému příteli a nestalo se, že nebude moct cestovat z rodného Londýna a neviděla by jej delší dobu. ■