Nedovoleně odhalila obličej, dobrovolně pak prsa. Makarenko si na přehlídce přednosti nešikovně kryla jen dlaní

Bez roušky i podprsenky Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Nebylo vůbec neobvyklé vidět modelky na přehlídkovém mole v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku s odhaleným poprsím. V hledišti už tato podívaná není tak častá. To platilo do úterního večera, dokud na přehlídku Vandy Jandy nevyrazila milovnice extravagantního odívání Taťána Makarenko (30).

Tu její stylista Sam Dolce oblékl do sněhobílých šortek a oversize saka stejné barvy. Pod horní vrstvou oblečení neměla top ani spodní prádlo. Na tom by nebylo zase nic až tak divného, kdyby sako nebylo pouze přehozené přes ramena a nebylo rozepnuté.

Zejména během přehlídky při natáčení mobilem měla Makarenko co dělat, aby v zaplněném sále neodhalila to, co většinou vídá jen její partner.

ČTĚTE TAKÉ: Šéfka Miss Makarenko poprvé ukázala nového přítele

Říká se, že módní spektákl fashion week unese vše. Nabízí se ale otázka, jestli je takový outfit důstojný ředitelce soutěže Miss. A to nemluvíme o tom, že si i přes zákaz organizátorů v uzavřeném prostoru sejmula roušku. ■