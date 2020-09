Na vztah s pohledným finským fotbalistou má Nováčková konečně papír. Svatební zvony se ale nerozezněly

V Dánsku je už oficiálně vnímají jako pár. Super.cz

Jitka Nováčková (28) se se svým partnerem Timem Sparvem stěhuje do Řecka. Profesionální fotbalista ve městě Larissa dostal angažmá, a tak si zde dvojice pronajala společný byt . Aby toho nebylo málo, svůj vztah posunuli na další úroveň. Česká Miss 2011 se nám s úsměvem pochlubila, že na svůj vztah mají papír. To souvisí s opatřením okolo koronaviru.

„Cestování je nyní mnohem těžší. Často podstupujeme testy, musíme respektovat různá nařízení. Například při cestě do Dánska jsme museli napsat speciální papír, že jsme pár, abych se tam mohla dostat. Jinak by mě nepustili,“ směje se modelka, která s humorem uvedla, že se díky tomuto dokumentu ani nemusí vdávat. „Už to máme za sebou. Já už papír na vztah mám, už nic nepotřebuji.“

Zní to možná nepravděpodobně, ale blonďatá kráska po svatbě prý zase tolik netouží. „Musím se přiznat, že to moc neprožívám. Uvidíme, jestli k tomu někdy dojde,“ svěřila se nám na přehlídce Vandy Jandy. ■