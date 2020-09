Lucie Borhyová si zahraje v seriálu. Moderátorka se snažila být jiná, než jak ji diváci znají

Lucie Borhyová Foto: TV Nova

Není to poprvé, co se moderátorka Televizních novin objeví v seriálu, hereckou profesi už si Lucie Borhyová (42) zkusila v Ulici nebo Comebacku. Nově k výčtu přibude také Ordinace v růžové zahradě. Hrát bude samu sebe. „Už bych si přála hrát i někoho jiného, ale opět jsem to já,“ směje se Lucie, která nabídku přijala s chutí. I proto, že jde o její první větší roli.