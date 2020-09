Sexy blondýnka jako přeslazený růžový bonbónek neztratila sebevědomí: Týden módy snese všechno

Karolína jako růžový bonbónek Super.cz

Šaty od zmíněné návrhářky oblékla Jitka Nováčková nebo Karolína Mališová (23). Když před přehlídkou Česká Miss Earth pro rok 2015 obdržela svítivě růžový model, na chvíli zapochybovala. Ale nakonec to riskla.

„Uvažovala jsem nad tím, jestli to není moc. Ale když jsem to sladila s doplňky, tak jsem zhodnotila, že je to super,“ usmívala se modelka a jedním dechem dodala: „Myslím, že fashion week snese všechno.“ ■