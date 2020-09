Karolína Mališová vyrazila na přehlídku se svou krásnou maminkou, která si od ní půjčuje oblečení

Shopaholička Karolína Mališová. Super.cz

„Užívám si to, Fashion Week je pro mě něco jiného. Nevím, jestli bych se tady cítila dobře v roli modelky,“ říká Karolína, kterou na módní show Vandy Jandy doprovázela maminka Radka.

Návštěvy módních akcí se Mališové většinou prodraží, neboť jí vždy padne do oka nějaký povedený kousek. Ale Česká Miss Earth pro rok 2015 nepodléhá módě jen tady, ale třeba i doma při brouzdání na internetových obchodech.

„V době koronaviru jsem začala extrémně nakupovat online. Naštěstí se to dá ale vrátit,“ smála se Karolína, která přehodnocuje svůj přístup k módě: „Došla jsem do fáze, kdy víc uvažuju o tom, jestli to vůbec potřebuji. Je škoda, když v mém šatníku visí věci, které nepotřebuju. Naštěstí mám maminku a sestru, které z mé skříně často čerpají.“ ■