Paris Hilton promluvila o svém domácím erotickém videu: Bylo to, jako by mě elektronicky znásilnili, popsala

Už za necelý týden vypustí Paris Hilton (39) do světa svůj dokument This Is Paris , v němž odhalí šokující detaily ze svého života. Bude mluvit mimo jiné o šikaně v dětství, toxických vztazích, ale také o svém nechvalně proslulém domácím pornu, jak píše The Sun, který měl dokument ke zhlédnutí ještě před jeho uvedením.

Nahrávka, na které má Paris sex s expřítelem Rickem Solomonem, s nímž byla ve vztahu v letech 2001-2004, se začala distribuovat online pod názvem One Night In Paris po jejich rozchodu. Hilton v novém dokumentu nejen prozradila, že byla k natočení videa dotlačena, ale popsala, jak jí bylo, když video uniklo na internet.

„Byl to můj první vztah. Bylo mi 18. Byla jsem do něj tolik zamilovaná a chtěla ho udělat šťastným. Pamatuji si, jak vytáhl kameru a trochu mě do toho natlačil. Bylo to, jako by mě elektronicky znásilnili,“ popsala zážitek v dokumentu, který vyjde na YouTube 14. září.

„Byl to soukromý moment náctileté holky, která na tom nebyla psychicky nejlépe, ale všichni se tomu smáli, jako by šlo o něco vtipného,“ vzpomínala.

„Kdyby se to stalo dnes, byl by to úplně jiný příběh, ale tehdy ze mě udělali tu špatnou. Já jsem udělala něco špatně... Byla jsem přitom jenom ztracená, a tak zoufale toužila po lásce, že jsem si vybrala nejhorší možnou osobu,“ propukla slavná dědička v pláč.

V nedávném rozhovoru pro The Allbright Paris přiznala, že nahrávky bude litovat do konce svého života. Je pravdou, že když se nahrávka objevila online, veřejnost Paris tvrdě odsoudila, že už neví, jak by na sebe upozornila.

Stejně tak odsoudili Kim Kardashian, když světlo světa spatřilo její erotické video s rapperem Rayem J. To vyneslo Kim nevídanou slávu, a tak většina lidí předpokládala, že ho Kim vypustila do světa sama. ■