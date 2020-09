Odchod ze seriálu vyvolal bouřlivé reakce. Nechtěl jsem si zvyknout na peníze, řekl známý herec

Marek Němec se vrací do seriálu Sestřičky. Scenáristé ho na čas „přesunuli“ do Londýna. Foto: FTV Prima

Asi všechny včetně Němce samotného překvapila enormní popularita jeho role. „Byl neobhroublý, ostrý, volil nestandardní východiska ze situací. Mladé bavil, možná se v něm mohli vidět,“ vysvětluje si ji herec.

Ten se pochopitelně nevyhnul dotazům, proč seriál v době, kdy se těšil nesmírné divácké přízni, opustil. Měl k tomu víc důvodů. „Neměl jsem čas na nic jiného, týdně jsem se učil kvanta textu a postupem času se postava Davida pod tíhou scénářů začala ohýbat, a to jsem nechtěl. Řekl jsem si, že bude dobře, když odejdu v nejlepším. A taky jsem si nechtěl zvyknout na peníze, chtěl jsem zkusit žít skromně,“ překvapil.

Šlo mu to prý dobře, protože nerozhazoval. „Nekupoval jsem domy, drahá auta, nepropadal jsem drahým koníčkům. Beztak bych na ně neměl čas. A taky jsem dost peněz odevzdal státu. Uvažoval jsem o tom, kolik tisíc stran jsem se učil pro stát,“ přemítal Marek.

Během seriálové pauzy se věnoval práci na jevišti, především divadlu Terminus, které založil. „Chtěl jsem to udělat, dokud na to mám fyzicky. Je to v podstatě divadelní guerilla. Hrajeme na Letné ve Vodárenské věži. Texty stojí na dlouhých monolozích a intenzivním herectví. Některé jsou hodně náročné, ale nás to baví. Trávím tam teď kvanta času, profesionalizujeme se, takže se aktuálně dusím v byrokratickém molochu,“ dodal Němec. ■