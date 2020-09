Na jevišti ho svádí dvě ženy, v životě jich neměl o moc víc: Svalnatý zpěvák prozradil počet intimních partnerek

Peter Pecha moc žen v životě neměl. Super.cz

Když hraje v muzikálu Cikáni jdou do nebe postavu Lujka Zobara, bojují o něj dvě ženy. Ve skutečnosti se to ale prý Peteru Pechovi (31) nikdy nestalo. Nebo si toho prý aspoň nevšiml. Zpěvák už je přes deset let s jedinou ženou, a ani dříve prý moc milostných zkušeností neposbíral.

"Na jevišti je to samozřejmě příjemné, asi každému chlapovi by lichotilo, kdyby o něj měly zájem dvě ženy. V reálu se mi to ale nikdy nestalo. Nebyl jsem žádný lamač ženských srdcí ani žádný hezoun, a ani nejsem. A kdyby se to dělo, tak bych si to asi neuvědomil," podceňuje se svalnatý zpěvák, který rozhodně špatně nevypadá.

S manželkou, zpěvačkou a herečkou Kateřinou Pechovou, oslavili v březnu desáté výročí vztahu. A ani předtím prý mnoho žen intimně nepoznal. "Měl jsem asi tři. Ale moje žena je pro mě první a stoprocentně i poslední," svěřil. ■