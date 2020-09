Něco tak šíleného jste ještě neviděli: Moderátor a imitátor jsou jako Vinnetou a Old Shatterhand k popukání

Petr Vojnar hraje Vinnetoua, Petr Jablonský Old Shatterhanda Super.cz

Když nám moderátor Petr Vojnar sdělil, že si splní sen a jako herec se představí v hlavní roli inscenace Vinetůůů, trochu jsme se vyděsili. Zvlášť poté, co jsme se dozvěděli i jméno jeho parťáka v roli Old Shatterhanda, jímž je imitátor Petr Jablonský.

Ortodoxní milovníci mayovek by si tuhle show radši měli nechat ujít. Nicméně když počítáte s tím, že nejde o nic vážného a na pomyslném čudlíku přetočíte svoje IQ doleva a před představením si dáte minimálně jednu dvojku vína, bavit se budete jako my.

Faktem ovšem je, že Petr vypadá typově jako Vinnetou výborně, podobá se i legendárnímu náčelníkovi Apačů Meskalerů, jehož ztvárnil Pierre Brice. "Je pravda, že režisér mě podle toho i trochu vybíral, protože jsem mu trochu podobný, když si vezmu paruku," míní. V našem videu se o tom můžete sami přesvědčit.

ČTĚTE TAKÉ: Po devíti měsících si domů nastěhoval novou přítelkyni! S touhle kočkou randíznámý moderátor

"Je to taková taškařice, kterou hrajeme vážně. Neberte to jako svatokrádež. Je to nosné téma, ve kterém většina dnešních třicátníků a čtyřicátníků vyrůstala a tohle je toho krásná připomínka," uvedl k představení, kde hrají jen samí muži, takže se dočkáme méně krásné Ribany či Nšo-či, než jsme z filmů zvyklí. ■