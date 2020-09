„Neuvěřitelně mě to na*ralo,“ zuří Decastelo. Naletěla muži, který se snaží přiživit na jejím jméně

Eva Decastelo Michaela Feuereislová

„Neuvěřitelně mě to na*ralo. Tu fotku jsem opravdu před nedávnem podepisovala já, v domnění, že ji podepisuji někomu, kdo ji opravdu chce. Tu fotku chtěl podepsat bez věnování, neměla jsem s tím problém. Říkala jsem si, že to chce do sbírky, že toho má asi víc,“ zuří herečka.

ČTĚTE TAKÉ: Eva Decastelo vystavila své tělo v plavkách: Následně odhodila horní díl a předvedla se i nahoře bez

„Ten pán, kterému jsem to podepisovala není žádný hodný pán sběratel, ale s prominutím vekslák, protože těch podpisů má daleko víc a regulérně je prodává. Hrozně mě to vytočilo. Já dávám podpisy zadarmo, protože si toho vážím, že jste moji fanoušci. Představa, že s tím někdo kšeftuje a prodává to lidem, kteří se za mnou třeba nedostanou do osobního kontaktu, to mi přijde jako naprostá sviňárna,“ neskrývá znechucení Decastelo.

Problém s kšeftováním s podpisy ale nemá jen ona. Později zjistila, že stejný muž prodává podepsané snímky její kolegyně ze seriálu Slunečná, Evy Burešové a dalších umělců.

Aby v budoucnu stejné situaci zabránila, rozhodla se k ráznému kroku. Už na snímcích nebude rozdávat jen samotný podpis. „Od zítřka bude všechno ode mě s věnováním konkrétní osobě a nazdar,“ prohlásila rezolutně. ■