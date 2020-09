Modelka Jelínková čeká první dítě. V šestém měsíci na ní nikdo těhotenství nepoznal, i když šla tři přehlídky plavek

Tereza Jelínková je štěstím bez sebe. Foto: Super.cz/Richard Nowak

Za pár dní to budou dva roky, co modelka Tereza Jelínková řekla ano dlouholetému partnerovi Michalovi . Navíc uplyne deset let od jejich seznámení. Nyní má pár další důvod k radosti, neboť čekají přírůstek do rodiny.

„Jsem v šestém měsíci," svěřila se Super.cz s radostnou novinkou Tereza. Kdyby to sama netvrdila, asi bychom jí nevěřili. „Je pravda, že si toho nikdo zatím ještě nevšiml. Ani při práci to nikdo nepoznal, a to jsem šla třikrát přehlídku plavek. Dokonce i rodičům jsme to řekli teprve před dvěma týdny,“ smála se Tereza, která řadu let působila jako modelka za velkou louží.

Pár se nám pochlubil fotkou s ultrazvukem, pohlaví miminka si ale prozradit nenechal. „Chceme se nechat překvapit,“ říká Tereza, která má proto vymyšlené alternativy jmen pro kluka i holku. „Pro děvčátko mám vybrané jméno už deset let a pak nám došlo, že bychom měli mít i pro kluka. To bylo ale lehké, protože s nám v kalendáři líbilo jen jedno,“ tetelí se Tereza Jelínková. ■