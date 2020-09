Fanoušci v šoku: Kim Kardashian zveřejnila rozhodnutí, které změní život jí i její rodině

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (39) a posléze i zbytek slavné rodiny oznámil, že jejich rodinná reality show Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), v překladu Držte krok s Kardashianovými, po dvaceti sezónách a čtrnácti letech končí. Finále má na obrazovky přijít příští rok. „S těžkým srdcem jsme dospěli k rozhodnutí se s Keeping Up with the Kardashians rozloučit,“ oznámila nejslavnější členka rodiny v úterý.