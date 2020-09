Patricie Pagáčová se zamilovala na place a pohrává si s myšlenkou adopce: Nejde to, doma by mě zabili, říká

Doma na zahradě jí běhají 4 mazlíčci, ale jednoho by klidně ještě brala. Super.cz

Kdo jiný než milovnice psů Patricie Pagáčová (31) by mohl přijmout nabídku zahrát si ve filmu Gump, který vypráví příběh toulavého psa? Sama Patricie už doma dva mazlíčky z útulku má a pejsky bez domova podporuje také v rámci svého charitativního kalendáře Psí život.

Na natáčení se vystřídalo několik psích herců bez domova a herečka přiznává, že jí někteří opravdu přirostli k srdci. „Je tady jedna fenečka, která je k adopci, ale to už nejde. My máme doma ještě dva psy, k těm našim dvěma, protože bydlíme s mamkou a sestrou v jednom baráku, takže na zahradě jsou dohromady 4 psi a myslím, že by mě zabili, kdybych přitáhla pátýho,“ usmívá se Patricie.

Přes léto se kromě natáčení věnovala i zmíněnému kalendáři, kde se každý rok vystřídá mnoho známých tváří se svými mazlíčky nebo pejsky z útulku. Tento rok se jí podařilo oslovit i jednoho speciálního hosta.

„Letos tam mám ještě paní Dášu Havlovou. Napsala jsem jí přes Instagram, řekla jsem si, že to prostě zkusím. A ona byla velmi milá, že není problém a že se pejskům musí pomáhat,“ raduje se herečka.

Před osmi lety, kdy s kalendářem začínala, byla dokonce svědkem jednoho happy endu. „Když jsem fotila úplně první ročník v roce 2012, byla tam Sandra Nováková, která se fotila s pejskem z útulku, což je dnes její Bambule. Takže si Sandra odvedla pejska z focení, a to pro mě byl hrozně hezkej zážitek, protože se splnilo to, co má kalendář dělat - pomáhat pejskům z útulku.“ ■