Vyšetření jako z hororu. Ne. Proč se ale bojíme?

Užíváme si života na plno. Nezabýváme se všednostmi běžných dnů, ty rádi přenecháme našim drahým polovičkám. Jsme si jisti, že nás nic netrápí. Z nenadání se přiblíží pátá dekáda života a my zjišťujeme, jak rychle se může život otočit o 180°.

Prvních pár příznaků, které ani nestojí za řeč. Někdy to jde hůř, jindy líp. Kdo by si však pomyslel, že taková prkotina jako je prostata, může z naprosto pohodových dnů udělat dny plné utrpení a to nejen pro nás, ale i pro naše okolí. Čeho se tak bojíme?

Všichni jistě známe z filmů ty scény, kdy muže ve fešném pyžamu a pantoflích trápí časté močení, respektive časté nucení na močení. Vybavujete si ten pohled ženy, která se dívá na svého muže z postele a poslouchá nepravidelný proud? Toto je určitě jeden z nejvýraznějších projevů, kterého si všimneme okamžitě nejen my, ale vnímá jej i naše. Přesně jako v televizi i vy si uvědomíte, že váš proud moči už není tak pravidelný a silný, jako před pár lety. Kdy nastala ta změna? Je dobré se nad tím zamyslet, protože až se ocitnete v ordinaci, lékař se vás na to určitě zeptá. A nejen na to. Bude mít hodně otázek. Některé z nich se týkají vašeho zdraví, kdy a jak často chodíte na záchod, zda se vyprazdňujete dostatečně nebo máte stále pocit plnosti. Ale zeptá se vás určitě i na váš pitný režim.

Ověřte si stav své prostaty pomocí dotazníku na www.urotest.cz. Zdroj: Alfa Medimedia s.r.o.

FOTO: urotest.cz

Většina lékařů s pacientem vyplní krátký IPSS dotazník (tzv. Mezinárodní skóre Prostatických symptomů), který lékaři nastíní, jaký je zdravotní stav pacienta v souvislosti s problematickou prostatou. Chcete-li mít informace ještě než půjdete k lékaři, můžete si Urotest vyplnit online a budete aspoň trochu tušit, do čeho jdete a pokud dotazník navíc přinesete s sebou na vyšetření, ušetříte si čas s jeho vyplňováním v ordinaci.

Vyplněním dotazníku UROTEST příjemnější část prohlídky končí. Většina z nás zvládne ještě v pohodě vyšetření břicha, ale jakmile chce doktor vyšetřit pohlavní orgány a konečník, bereme nohy na ramena a mizíme. Přiznejme si, návštěvy u lékařů nejsou nic pro nás. A ještě vyšetření per rectum! Přitom právě toto vyšetření může odhalit příčiny potíží a ne vždy se musí nutně jednat o problémy s prostatou, ale může je způsobovat třeba zúžení předkožky!

prim. MUDr. Marek Heča o důležitosti prevence a pravidelných kontrolách

urotest.cz

Tento způsob vyšetření je první, kterým by měla většina z nás projít a mělo by být součástí preventivních prohlídek alespoň jednou za 2 roky. Vyšetření je kupodivu naprosto bezbolestné, jen je nutné překonat naši ješitnost. Pokud bude mít lékař podezření na zvětšenou prostatu, bude následovat řada dalších vyšetření a na základě výsledků bude doporučena léčba, která nám uleví od našich příznaků. To, že se v noci nevyspíme, protože musíme na záchod, není běžné.

Držme si vzájemně palce, ať nám tato vyšetření vyjdou co nejlépe a můžeme nadále žít plnohodnotným životem. ■