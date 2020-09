Před 11 lety bodovala v soutěži krásy, takhle v plavkách vypadá dnes. Krásná Miss ukázala i italského partnera

Lucie Smatanová Foto: instagram L. Smatanové

V roce 2009 se rozhodla zkusit štěstí v soutěži krásy a vyplatilo se. Lucie Smatanová (34) se tehdy stala I. vicemiss. A přestože už od té doby uplynulo 11 let, modelka je stále ve skvělé formě a strčila by do kapsy i mladší kolegyně.