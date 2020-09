Pět týdnů před závody v bikini fitness se psychicky sesypala! Iva Pazderková náročnost a tlak nezvládla. Poprvé promluvila

Iva Pazderková Foto: archiv I. Pazderkové

"Pět týdnů do soutěže. Dnes poprvé zoufalý tichý pláč na legpressu, protože na mě dolehla únava a pochybnosti, jestli se stihnu dostat do závodní formy, jestli to v tom pracovním tempu dám, jestli to dám zdravotně, jestli vůbec, jestli to má cenu, jestli je chroust nesmrtelný, jestli tisíc a jedna věc. Brečela jsem a u toho poctivě zvedala, protože já nevzdávám," přiznala Iva, jak náročné to pro ni je.

"Už kvůli mému milovanému trenérovi Jakubovi, který se mnou dnes trénink neměl, a přesto se u mě najednou v tu pravou chvíli zjevil a dal ty kousíčky, na které se Ivuška rozpadla, zase dohromady, zformoval je láskyplně a moudře znovu do Xeny. A tak Xena jede dál. Protože cesta je cíl, a vidět cíl občas dál, než je, nebo pochybovat o tom, že jím vůbec kdy proběhneme, je v pořádku. Trocha sebelítosti je zdravá, zvlášť, když nás nakopne a vrátí zpět na cestu," dodala Pazderková. ■