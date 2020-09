Vzali se, nebo ne? Petr Nedvěd promluvil o svatbě s maminkou své dcerky

Petr Nedvěd promluvil o svatbě. Super.cz

Když jsme v úterý potkali slavného hokejistu při vyzvedávání potravin z internetového obchodu, tak jsem využili příležitosti a poprosili ho o vysvětlení.

„Spekulace nechám na novináře,“ snažil se Super.cz diplomaticky vykroutit z odpovědi Nedvěd. Na otázku, proč tedy došlo ke změně partnerčina jména na sociálních sítích, měl Petr tuto nicneříkající odpověď: „Na Instagramu, tam se toho vejde.“

Na konci června, když byla Nicole ještě těhotná, se sportovec v našem rozhovoru nechal slyšet, že svatba proběhne až po porodu, aby si ji mohli užít všichni zúčastnění včetně malé dcerky. Na tom Nedvěd stále trvá.

„Chtěli bychom svatbu do třiceti lidí. Svatba určitě bude, ale necháme to, jak to je,“ culil se bývalý hokejový útočník.

Podle informací Super.cz měli Petr a Nicole uzavřít formální sňatek ještě před narozením dcerky, aby tvořili úplnou rodinu. S největší pravděpodobností ale symbolickou veselku se vším všudy hodlají uspořádat až později.

Petr Nedvěd už má jednu velkou veselku za sebou. V roce 2004 si ve velkém stylu v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě bral supermodelku Veroniku Vařekovou. K rozvodu došlo o dva roky později. ■