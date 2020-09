Fanoušci kapely The Temptations pláčí. Známý zpěvák podlehl koronaviru

Bruce Williamson Profimedia.cz

Zpěvák Bruce Williamson, který v minulosti působil v kapele The Temptations, podlehl koronaviru. Zpěvákovi bylo teprve 49 let. O úmrtí oblíbeného hudebníka informoval jeho syn Bruce jr.

„Neexistují žádná slova, která by vyjádřila, jak se právě teď cítím. Miluji tě, tati, a děkuji ti za to, že jsi byl skvělý, děkuji ti, také za to že jsi byl milující, a že jsi byl tím, kým jsi byl. Modlím se k Bohu a znovu se setkáme,“ vzkázal otci do nebe smutný syn.

Zpěvák zemřel v neděli na následky koronaviru. Pozitivní test na covid-19 mu lékaři zjistili několik týdnů po banální operaci žlučníku. Zpěvákovi nepomohlo ani to, že měl nadváhu, což patří u koronavirové nákazy ke komplikacím stejně jako vysoký krevní tlak. V kapele The Temptations zpěvák působil v letech 2006-2015. ■