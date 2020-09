Lucie Vondráčková dostala hokejový krosček. Může za to tenhle herecký fešák

Hra se zbraněmi jim nevyšla. Super.cz

„Je to poprvé, co jsem si mohla někde jen zahrát. V tomto to herci mají jednodušší. Nemusí se zajímat o práci na hudbě nebo na střihu,“ říká Lucka a David jí dává za pravdu: „Je to prostě bez práce. Ta naše účast byla jednodenní a pak jsme se nemuseli starat třeba ani o to, jakou bude mít klip sledovanost.“

Natáčení dobového klipu z období druhé světové války bylo poměrně akční. Herci se účastnili honiček a došlo i na scény s replikami zbraní. To se neobešlo bez karambolů. „Špatně jsme se domluvili a během střelby jsme se srazili. David mi dal ránu, dostala jsem krosček,“ dnes už se zpěvačka smála scénce připomínající útok, ke kterému dochází v hokeji. Její kolega uvedl, že se mohlo chvíli zdát, že se točí komedie a nikoli historické video: „Vypadali jsme trošku jako Pat a Mat.“

Kromě zmíněného karambolu se David Gránský stal obětí útoku bodavého hmyzu. „Vosa mě v životě nepíchla a netušil jsem, jestli nebudu alergický,“ vysvětloval své přehnané reakce seriálový herec a populární zpěvačka se mu smála. Celou reakci ostatně uvidíte v naší video reportáži. ■