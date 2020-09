Kolegové by si měli na Lucku Vondráčkovou nechat zajít chuť. Popová princezna má na vztahy vyhraněný názor

Lucie Vondráčková a David Gránský Super.cz

„Hodně jsem točila příběhové klipy. To je stejné jako ve filmu, kde potřebuji hereckého partnera. Jsem zvyklá, že mi ho přiřknou, že s ním například žiju,“ mávla rukou zpěvačka a jedním dechem dodala: „Až zase budu točit taneční klip, tak tam budu sama nebo s tanečníky.“

Naposledy Vondráčková točila hudební klip s Davidem Gránským pro rockovou kapelu Melodica. Herec známý ze seriálu Sestřičky Modrý kód mohl na křtu klipu na věc zareagovat. „Mně to vůbec nedává logiku. Vůbec mě to nenapadlo a nebál jsem se, že by média po tom něco vykreslovala," uvedl.

Své kolegyně se pak zeptal, jestli někdy se svými životními partnery točila nějaké klipy. „Ne. Vždycky jsem se držela pravidla, že co je v domě, není pro mě. Jsem při práci jako robůtek, je se mnou na place zábava, ale osobní život a práci nemixuji dohromady,“ odpověděla Lucie. ■