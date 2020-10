Ještěže se mohl vrátit do televize. Gránský by se prý v době krize jinak než uměním neuživil

David Gránský by se prý v jiné než umělecké profesi neuživil. Super.cz

Neuvažoval David o tom hledat přivýdělek jinde, jako to udělala celá řada jeho kolegů? „Měl jsem to štěstí, že jsem nemusel hledat vedlejší práci. Něž to začalo, tak jsem pracoval hodně, tak jsem měl zásobu peněz. Je to i tím, že pracuji víc v televizi, kde je víc peněz, a nikoli jen v divadle,“ rozpovídal se Gránský.

A jakou prací by teoreticky vzal nezaměstnaný herec za vděk? „Já nic neumím. Vždycky jsem si chtěl otevřít hospodu a tím, že jsem neměl vstupní kapitál, tak by to nešlo,“ krčí rameny.

Po uvolnění opatření se naštěstí vše vrátilo do starých kolejí, ba dokonce má David práce víc, než předtím. „Tím, jak jsme pokulhávali termínově s natáčením seriálu, tak když jsme začali točit, tak jsem neustále na place. Užívám si, že nemusím být doma, to mi fakt vadilo," dodal ještě před druhou plnou pandemie. ■