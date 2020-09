V mládí trpěla anorexií, váhu si ale Jane Fonda (82) hlídá dodnes: Prozradila kolik váží a kolik chce zhubnout

Jane Fonda Profimedia.cz

„Byly doby, kdy jsem byla anorektička, ale už to nenechávám zajít tak daleko. Nikdy nejdu pod padesátk kilo,“ prozradila v novém rozhovoru pro The New York Times.

„Nejsem momentálně v nejlepší formě. Mám 57 kilo. Moje kostýmy jsou šité na váhu 53, takže musím za tři týdny shodit aspoň 4,5 kila,“ doplnila.

Fonda proslula v 80. letech mimo jiné svými fitness videi a knihami. Sází na zdravou stravu a pravidelně cvičí s trenérem.

Začátkem roku se na Oscarech poprvé objevila s šedivými vlasy. A pro svou přirozenou barvu se rozhodla právě včas. „Bylo to perfektní načasování, a to jsem ani nevěděla, že přijde COVID. Prostě jsem měla dost těch chemikálií a utrácení peněz za to, aby moje vlasy měly správný blond odstín,“ odůvodnila.

Fonda je také zapálenou aktivistkou. Boji za ochranu životního prostředí se věnuje s dcerou Vanessou (51). Loni ji pětkrát zatkli během protestů proti klimatickým změnám. Rozhodně tedy není typickou seniorkou. ■