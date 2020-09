Drsná hádka ve Výměně manželek: Začal na mě plivat, že jsem dě*ka, říká žena s pláčem

Výměna manželek začne zhurta. Video: TV Nova

Jeho aktéry byli Tereza a Jan, kteří spolu vychovávají tři děti, dvě Tereziny a jedno Janovo. Hádku prý odstartovala návštěva Terezina bývalého partnera, který přijel za jejich společnou dcerou. „To Jana naprosto rozohnilo, lítaly nadávky i sprostá slova,“ popsal člen štábu situaci, která nastala a která Terezu dohnala k slzám. Na ukázku u pořadu se podívejte na videu.

Svých bouřlivých povah a žárlivosti jsou si partneři vědomi a pokusit se je usměrnit byl i jeden z důvodů, proč do Výměny šli. Dalším byla finanční odměna.

Druhá rodina, kterou tvoří Nikola, Tomáš a dvě děti, se dle informací televize do pořadu přihlásila spíš z legrace a zvědavosti. Partneři se prý dohadují hlavně kvůli úklidu, protože Tomáš podle Nikoly není důsledný. Nikola by si zároveň přála, aby její partner pochopil, že doma má to nejlepší, co může mít. ■