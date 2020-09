Kvůli fanouškům chtěl roubenku prodat už Karel Gott! Teď staví dům Marek Ztracený a na jeho prohlídku už se pořádají zájezdy

Marek ztracený staví barák. Super.cz

Zpěvák Marek Ztracený (35) sice odložil svatbu se snoubenkou Marcelou, ale společný domov rozhodně buduje dál. Ztracený na Šumavě staví svůj vysněný dům. "Hodně tím žiju, je to fajn zase chvíli řešit něco jiného než kytaru, piano, muziku. Začíná to mít obrysy, hrozně mě to baví," řekl Super.cz zpěvák.

"Mám najatou firmu. Všechno jde podle plánu. Každý den tam chodím, představuju si, jak sedím se známými na terase a grilujeme," prozrazuje.

K domu, který se teprve staví, už lidé pořádají výlety. Chtějí vidět, jak bude Ztracený žít. Kdysi to samé řešil Karel Gott, když se stavěla jeho roubenka v Doubici. Dokonce uvažoval o prodeji.

"Rozkřiklo se to dost. Nevím, jestli to byl nejlepší nápad to dát na sociální síť. Na druhou stranu, já se za nic nestydím a mám pocit, že je fajn sdílet věci, ze kterých mám radost. Seděl jsem tam, přijel zájezd cyklistů a ukazovali si, kde staví Marek Ztracený ten barák. Řešili, kde budu mít vjezd a já stál opodál schovanej. Viděl jsem i fotky, jak se lidi chodí fotit na základovou desku," usmívá se.

Dům bude střední velikosti. "Říkáme tomu hrad, ale ne velikostí. Bude to domeček s krásným výhledem, 150 m². Dlouho jsme o něm snili, je to jedna z věcí, které mi chyběly. Měl jsem zasazený strom, máme syna a ještě nám chyběl barák. Je to projekt pro radost, nechvátáme na to," vysvětluje.

Nyní uvažuje o pořízení nového vozu. Kvůli tomu bude dělat u domu speciální úpravu. "Vyhlédl jsem si nové elektro auto, dlouho o něm přemýšlím. Nechám si u domu udělat elektrický rozvod, speciální budku na nabíjení," dodal Ztracený. ■