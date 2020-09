Světlana Nálepková slavila 60. Muzikálová Čarodějka vypadá skvěle!

Světlana Nálepková slavila 60. Super.cz

Nestárnoucí herečka je důkazem rčení, že věk je jenom číslo. "Mně bude pořád šestatřicet," smála se. "Cítím se skvěle, jsem ve výborné formě a užívám si život. Užívám si život a snad to bude ještě chvíli trvat. Nechci to zakřiknout, ale je to teď docela dobrý," míní Světlana, která je spokojená s partnerem Václavem, užívá si vnoučat od dcery Pepiny, která samozřejmě s partnerem, hercem Ondřejem Kavanem, na oslavě nechyběla, a těší se i na práci.

"Mým prvořadým úkolem je hrát, protože jsem měla šest měsíců neplacené volno. Finanční ztráty byly velké, uteklo mi přes sto představení i komerční akce. Pár představení už jsem měla, doufám, že situace umožní hrát i ve velkých divadlech," věří herečka, že ji brzy opět uvidíme mj. v roli Madam Morrible v muzikálu Čarodějka, který producent František Janeček (76) vrací na prkna GoJa Music Hall od 19. září.

Během nouzového stavu pomáhala i dceři na statku, to už ale teď ze zdravotních důvodů nemůže. "Už fyzicky nepracuju a ani nesekám zahradu. Když jsem to dělala naposledy, ruply mi záda, takže mi teď zakázali všechno dělat a užívám si, že mě všichni opečovávají jako princeznu," doplnila.

A jak to dělá, aby vypadala tak skvěle? "Důležité je pracovat na kultivaci své mysli. Člověku je hodně dáno i do vínku, geny hrají velkou roli, ale samozřejmě i to, jak se o sebe staráte a jak žijete," míní. Pomoci si ovšem ráda nechá i od odborníků a nevyhýbá se ani botoxu. "Občas si pomůžu, abych byla ještě dívatelná," směje se. ■