Kairu Hrachovcovou opustil milovaný kočičí přítel: S mrtvým mazlíčkem na klíně jela na představení

Kateřina Kaira Hrachovcová Foto: facebook K. Hrachovcové

„Feloušek odešel náhle”. Byla jsem s ním a s Punťou venku, na trávě, na sluníčku

Pak ho dala domů, a když se za hodinu s Punťou vrátila a otevřela dveře, ležel bezvládně proti nim. Čekal na mě, srdce bez duše. Srdce mu vypovědělo službu,“ svěřila se smutně herečka, jen krátce na to musela vyrazit na představení.

„A protože se to přihodilo těsně před odjezdem do divadla na představení Můžem i s mužem, vzala jsem ho s sebou. Ležel bezvládně v mém klíně, v dece, na které spával se mnou v posteli.

A my jeli poslední spanilou jízdu. Je to příběh velkej. Představení bylo pro něj,“ prozradila Kaira, která si svého mazlíčka vezla na klíně i zpět z představení.

V těžkém okamžiku jí byly oporou kolegyně z divadla. Po příjezdu domů svého milovaného kocourka pohřbila a dala mu poslední sbohem.

ČTĚTE TAKÉ: Heidi Janků má sice psa s papíry, ale pomáhá útulkářům a bojuje i proti množírnám

„V noci jsem ho uložila do země, v lese pod lísku, jen měsic svítil a mobily na cestu. Velký dík mému sousedovi z domu, gentlemanovi Davidovi, který mi nabídl pomoc, doprovodil nás do lesa a pomohl kopat jámu pro Felouška,“ dodala Kaira a pochlubila se společnými snímky s kocourkem a také místem, kde ho uložila. Podporu má herečka nyní nejen svých přátelích, ale i fanoušcích, kteří ji napsali množství krásných zpráv. ■