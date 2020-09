Krach vztahu hvězdy Tváře a záporáka z Ulice: Krásná zpěvačka přiznala rozchod

Kateřina Marie Fialová přiznala rozchod. Super.cz

Dostali jsme se k tomu náhodou, když jsme si s mladou herečkou povídali po premiéře muzikálu Cikáni jdou do nebe, kde ztvárnila hlavní ženskou roli Rady. Povídali jsme si i o obavách, co bude s divadlem v těchto složitých časech dál a co by dělala, kdyby se opět nemohlo hrát stejně jako na jaře. "Asi bych se znovu dívala na všechny série Přátel, které znám už skoro nazpaměť," krčila rameny, a právě na dotaz, zda má někoho, kdo by se díval s ní, odpověděla, že jedině pes.

"Partner teď už není. Ale po dlouhém uvažování, on je teď v Brně a já v Praze. Řekli jsme si, že uvidíme, co se bude dít, máme takovou koronu ve vztahu," připustila Kateřina. "Nikoho nového určitě nehledám. Nechci ani hledat a přivolávat si to. Když se totiž zamiluju, jde ta práce pryč a koukám se jenom na toho dotyčného. Chci být sama a užívat si práce, dokud je a zase nám to nezavřou," svěřila. ■