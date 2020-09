Takhle už své fanoušky dlouho nepotěšila: Shakira ukázala svůj sexy zadeček v bikinách

Shakira Foto: Instagram Shakiry

Hvězda, kterou proslavil hit Whenever, Wherever, obnažila své tělo ve fialovém modelu, který sama navrhla. „Tohle jsou moje nové plavky, které jsem si sama navrhla a můj přítel Bego je pro mě ušil. Vždy si potřebuji vytvořit své vlastní na každé léto,“ napsala Shakira ke snímku, kde se natáčí zadečkem do fotoaparátu.

Skoro by se dalo říct, že jde o taneční plavky, jelikož jsou plné třásní, kterými nejspíš na pláži nejednou zatřásla pro svého partnera, fotbalistu Piquého. Jemu už porodila Shakira dvě děti. První syn Milan se narodil v lednu 2013 a druhý syn Sasha v lednu o dva roky později. ■