Ukázala křivky v bikinách: Po rozchodu s o 15 let starším milionářem dělá sexy modelce společnost syn Willa Smithe

Sofia Richie a Jaden Smith si užili den na pláži. Profimedia.cz

Sofia Richie (22) se po letech rozešla s podnikatelem Scottem Disickem (37), expartnerem nejstarší sestry z klanu Kardashian Kourtney. Byli spolu několik let, ale nezdá se, že by modelka kvůli rozchodu tesknila. Nebo smutek alespoň nedává znát. O víkendu vyrazila na pláž s Jadenem Smithem (22), s nímž se léta přátelí. A vypadalo to, že se dvojice dobře bavila.