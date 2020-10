Takhle to sluší jedné z nejpopulárnějších zpěvaček 70. let. „Poznali byste ji?“ je v tomto případě zbytečná otázka

Miluše Voborníková Herminapress

To, že vypadá už pomalu 50 let stejně, o sobě může říct málokterá žena. Zpěvačka Miluše Voborníková ano. Může za to její neměnná image, kterou si udržuje už od 70. let minulého století, kdy prožívala svá profesně nejintenzivnější léta.