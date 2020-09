Jaroslav Uhlíř (74) poprvé po zmizení vyrazil mezi lidi: Takhle s manželkou vypadali

Jaroslav Uhlíř vyrazil poprvé od svého zmizení do divadla. Profimedia.cz

Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř (74) pořádně rozvířil vody českého šoubyznysu, když po něm bylo před několika měsíci vyhlášeno pátrání . Policii o to požádala jeho manželka, která ho nemohla najít a nebral jí telefon. Logicky o něj měla strach, protože muzikant minulý rok prodělal infarkt .

Nyní se zdá, že už je Uhlíř v relativním pořádku, i když sám přiznal, že prochází složitým obdobím a cítí se špatně. I jeho žena Helena Uhlířová připustila, že je skladatel nemocný, souvisí to i se stářím a jeho neduhy podpořila opatření spojená s nouzovým stavem a rušením koncertů.

Jaroslav s Helenou vyrazili společně v pondělí večer poprvé od jeho zmizení na společenskou akci. Byli se podívat na premiéru muzikálu Cikáni jdou do nebe do pražského Divadla Bez zábradlí. A zdálo se, že právě hudba mu nalila novou krev do žil. Po představení vypadal spokojeně a bez problémů zapózoval i před objektivy fotoaparátů. ■