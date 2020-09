Pohádková princezna Ivana Andrlová (59) má koronavirus. Divadlo je v karanténě

Ivana Andrlová Foto: Archiv TV Nova

„Ano, mám koronavirus, ale to je to jediné, co bych k tomu řekla. Nezlobte se,“ řekla Super.cz herečka. Naštěstí má ale lehčí průběh nemoci a nesužují ji vysoké horečky, kvůli kterým by musela být hospitalizována jako Hana Zagorová.

„Bohužel, je to tak, ale nemoc u Ivany naštěstí nemá průběh spojený s horečkami. Rozhodně v nemocnici není. Je doma a doufáme, že bude brzy zdravá,“ řekla Super.cz Olga Želenská, principálka divadelní společnosti Háta, kde Andrlová hraje. Herci z divadla teď podstupují testy na koronavirus.

„Je to pro nás nepříjemná situace. Jsme nyní v karanténě, už třem kolegům vyšly negativní testy, tak snad vše bude brzy zase v pořádku a bude se opět hrát,“ doufá Želenská.

„Je to pro nás celkově těžké. Veškerá zrušená představení z jara jsme přehodili na podzim a nyní je kvůli tomu musíme rušit. Doufám, že Ivaně bude brzy lépe a vyrazíme zase za diváky,“ uzavřela principálka. ■