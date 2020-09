2,5 měsíce po druhém porodu poprvé ve společnosti: Leichtová v průsvitném topu ukázala podprsenku a postavičku jako lusk

Kristýna Leichtová je po druhém porodu opět štíhlounká. Profimedia.cz

"Je to opravdu poprvé, co jsem si takhle vyrazila, a moc si to užívám," řekla Super.cz Kristýna, která je po druhém porodu opět krásně štíhlá, což ukázala v průsvitném topu, v němž do Divadla Bez Zábradlí dorazila.

"Já ani moc nepřibrala. Jenom sedm nebo osm kilo a to už je pryč. Víc mám jenom v jedné oblasti," naznačila, že kojením pochopitelně nabyla v prsou.

Herečka žije střídavě v Praze a v Ostravě, kde pracuje její partner, šéf činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch Štěpánek. "Ten zůstal doma s Dorotkou a my s Rozárkou přijely vlakem. Teď ji hlídá sousedka v domě, která se hlídáním dětí živí," vysvětlila nám Kristýna.

Leichtová už naskočila i do práce. "To bylo dokonce už v šestinedělí. Točila jsem menší roli v detektivním cyklu pro Českou televizi," upřesnila. ■