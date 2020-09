Na vášnivé pohyby na jevišti si musí ještě chvíli počkat: Milanu Peroutkovi překazilo zranění premiéru muzikálu

Už zvládá chodit bez berlí, ale na tanečky se zatím necítí. Super.cz

Kvůli operaci kolene se Milan Peroutka (30) ještě stále nezbavil berlí. Dorazil v nich i na tiskovou konferenci Divadla Bez zábradlí, kde si zahraje v muzikálu Cikáni jdou do nebe. Na jeviště se kvůli operaci postaví až na podzim.

„Dobelhal jsem se z rehabilitací, kde mě docela chválí. Berle tady pořád mám, ale už zvládám chodit bez nich. Na muzikálové pódium to ale ještě není,“ svěřil se herec a zpěvák. V roli kumpána Aralambiho se alternuje s kolegou Tomášem Smičkou, takže si do října či listopadu, než Milan nastoupí, musí nějak poradit.

Jakožto moderátor Snídaně s novou má Milan značnou výhodu, že může během natáčení posedávat, na rozdíl od divadla. „Ve Snídani je častokrát vtipný, že děláme rozhovor s nějakým hostem a najednou se ozve rána, což znamená, že mi odněkud spadly berle. Ale tam mě to nijak neomezuje. Dokonce i s kapelou máme koncerty, kde mám barovou židličku,“ vysvětluje Peroutka.

Jak už filmová předloha Cikáni jdou do nebe z roku 1975 napovídá, muzikál bude plný romského temperamentu, divokých rytmů a tance, z čehož má Milan pochopitelně obavy. Nehledě na to, že právě během nacvičování tohoto muzikálu si úraz přivodil. „Trošku se toho bojím, protože si myslím, že u každého kroku na to budu myslet,“ přiznává. ■