Martina Gavriely (41) čeká čtvrté dítě: Moderátorka oznámila těhotenství roztomilou fotkou nejmladšího syna

Martina Gavriely Michaela Feuereislová

Martina sdílela fotku syna Leeho, který v ruce drží fotku z ultrazvuku. Do popisku k fotce napsala: covid baby is coming. Okamžitě začaly přicházet gratulace od řady hvězd. Blahopřání přišlo od Alice Bendové (46), Victorie Velvet (36) a dalších.

Martina Gavriely před časem promluvila o tom, jestli chystá s partnerem svatbu

Gavriely několik let toužila s Marcusem po společném potomkovi a až když to přestali řešit, překvapivě otěhotněla. A nyní se těší na další přírůstek do rodiny. ■