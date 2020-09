Léta zápolila s poruchami příjmu potravy: Teď už se nejstarší dcera Aleca Baldwina nebojí ukázat v bikinách

Ireland Baldwin Foto: Instagram Ireland Baldwin

Minulý měsíc to bylo šest let, co se Ireland Baldwin (24) zbavila poruch příjmu potravy. A aby přispěla k pozitivnímu vnímání ženského těla, sdílela fotku v leopardích bikinách. Dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger má skvělou figuru, u fanoušků to vyhrává speciálně její bujné poprsí.