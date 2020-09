Statisícový prodej, prestižní cena, píseň i film: Česká kniha o psím tulákovi sklízí nečekané úspěchy

Podle oceněné knihy Gump vzniká stejnojmenný film.

Hned první kniha a série úspěchů. Knižní bestseller Filipa Rožka o toulavém psovi Gump - pes který naučil lidi žít, nejprve inspiroval zpěvačku Olgu Lounovou (39) k písni Protože to nevzdám, natáčí se podle něj film a Gump nyní se stal i nejúspěšnější čtenářskou knihou roku v anketě Magnesia Litera.

Knihy se již prodalo 120 tisíc kusů a film Gump - pes, který naučil lidi žít se stal jedním z nejočekávanějších snímků roku. Filip Rožek si psa Gumpa adoptoval poté, co byl odebrán ze špatných podmínek. I proto ve filmu hrají výhradně pejsci z útulků nebo množíren, pejsci bez domova. Celý projekt už vydělal několik miliónů korun. Ty organizace Se psem mě baví svět, která stojí za projektem Gump, posílá na veterinární péči psům bez domova.

„Gumpův příběh jsem začal psát proto, že jsem součástí organizace Se psem mě baví svět. A za ty roky jsem zažil spoustu psích příběhů, které člověka emočně dostanou. Setkal jsem se se spoustou opravdových psích hrdinů. Těch emocí bylo hodně a já se z nich potřeboval vypsat. Nechtěl jsem, aby na tyhle příběhy bylo zapomenuto. Nikdy by mě ale nenapadlo, že z knížky vznikne film. Jsem velmi vděčný F. A. Brabcovi, že mě k tomu filmu nakonec dokopal,“ svěřil Rožek.

„Jsem přesvědčený, že takový film tady ještě nebyl. Jak svojí výtvarností, tak pravdou těch příběhů, které jsou natočené s pejsky, kteří si něco podobného zažili ve svém reálném životě. My jsme nechtěli, aby v rámci natáčení byli jakkoli připravovaní, drezurovaní, ale aby to zahráli tak, jak oni tu situaci cítí. Celý film v rámci tohoto vyšel maximálně a bude podle mě ojedinělý a výjimečný svojí pravdou. Film bude stejně jako kniha vyprávěn jeho očima. Gumpa přivedl Filip Rožek jako vyplašené štěňátko, a k němu jsem do filmu obsadil hlavně lidi, které dobře znám a jsou mi blízcí. Například Karel Roden (58) bude hrát zvěrolékaře,“ uvedl režisér snímku F. A. Brabec.

Ve filmu, který vstoupí do kin na začátku prosince, si zahráli také Bolek Polívka (71), Eva Holubová (61), Ivana Chýlková (56), Jana Plodková, Richard Krajčo s manželkou Karin, Patricie Pagáčová (31), Marek Taclík, Zbigniew Czendlik, Hana Holišová, Olga Lounová či Nela Boudová. ■