Vítězka letošní SuperStar natočila nový klip mezi živly: Drsný pád do vody a problémy s ohněm

Barbora Piešová - Dážď

Hledat autory pro mladé muzikanty je hodně složité. Vítězka letošní SuperStar Barbora Piešová na to vyzrála. Písničky si píše sama. A k jedné z nich s názvem Déšť, tedy Dážď, natočila i nový videoklip.

Videoklip se točil v krásné přírodě u Kraľovanského jezera, kterému se říkává slovenská Plitvická jezera, protože jeho okolí s terasovitými svahy připomíná westernové filmy a má tyrkysovou vodu. Na začátku natáčení se zpěvačka se svým týmem setkala s dost velkými komplikacemi.

“Původně jsme měli natáčet v přírodní rezervaci, ale to nám ochranáři stopli. Během hodiny a půl jsme museli najít jiný prostor," vysvětlovala mladá zpěvačka. "Natáčení bylo dost těžké a občas i nebezpečné, zvlášť záběr, kde padám do vody. Musela jsem to dát jen na dva pokusy, protože pád na hladinu byl velmi bolestivý," vyprávěla. Komplikované byly i záběry s ohněm a celkově byl klip převážně dílem improvizace.

Barbora momentálně tráví hodně času skládáním písní a následně jejich nahráváním ve studiu v Seredi. Svoje debutové album plánuje vydat už tento podzim. Je téměř jisté, že většina písní bude jejích vlastních. Vedle toho si zdokonaluje hru na kytaru a klavír, hodně koncertuje a vystupuje na různých charitatívních a soukromých akcích. Navzdory tomu ale nezapomíná na svoje blízké a snaží se svůj volný čas trávit i s rodinou. Říká, že jejím posláním je šíření odkazu – práce, láska a rodina. ■