Lucie Zedníčková věří, že její dceru Amelii seriálová popularita nesejme: Mít dvakrát týdně obličej v televizi není vrchol

"Teď v pubertě se slaďujeme někdy hůř někdy líp. Je to takové bouřlivější období, protože každý den je úplně jiný. Ale pracovně je to úplně v pohodě, protože Amálka je se mnou v tom divadelním a filmovém prostředí odmalička," smála se Lucka na dotaz, jak s dcerou vycházejí a zda se dokázaly na focení vyladit.

Kromě focení za sebou ale žádný společný projekt nemají. "Nikdy jsme společně netočily ani divadlo jsme spolu nedělaly. Mně by to nevadilo, ale Amálka se tomu hrát s mámou brání. Asi se bojí, že by byla pod kontrolou a já ji chápu. Když se vžiju do její kůže, asi bych taky nechtěla, " míní herečka.

A co říká na to, že její dcera bude teď možná díky seriálovým projektům slavnější než máma? "Otázka je, co to znamená být slavný. V každém případě teď bude na obrazovce vidět víc než já, ale jak to bude do budoucna, nikdo neví. V té naší profesi jste jednou nahoře a jednou dole. Přeju jí, aby jí to nahoře vydrželo co nejdéle, ale je za tím tvrdá práce. Doufám, že to ví a bude na sobě makat, aby nezhasla dřív, než se rozsvítí," věří Lucka.

Strach z toho, že by mohla Amelii stoupnout popularita do hlavy, a pak nespadla na čumák, příliš nemá. "Myslím, že je to chytrá holka. Tím, že to nahoře a dole zná z rodiny a ví, jak herecký život funguje, takže není úplně naivní. Je, v dobrém slova smyslu, hodně ambiciózní, hodně na sobě pracuje, dělá pro sebe maximum. Tahle kombinace jí snad nedovolí, aby se z ní stala povrchní slečna, která si bude myslet, že to, že má dvakrát týdně hlavu v televizi, je ten vrchol," domnívá se. ■