Sandra Pogodová a Nela Boudová se chodí koupat do Vltavy: Herečky se vrhly na otužování

Sandra Pogodová a Nela Boudová (vlevo) Foto: archiv S. Pogodové

O Sandře Pogodové (45) můžeme říct, že je žena činu. Ráda zkouší nové věci a pro svůj nový koníček si nemohla vybrat lepšího parťáka než kamarádku, herečku Nelu Boudovou (52). K profesi herečky, moderátorky, komičky, dabérky, spisovatelky, zpěvačky si teď Sandra může do kolonky hobby připsat „otužilec“.

„Tak po 4 měsících otužování doma pod sprchou jsem se rozhodla, že to chci posunout někam dál a přihlásila jsem se do oddílu otužilců. A nejsem v tom sama! Kamarádka Nela Boudová do toho šla se mnou,“ pochlubila se Sandra na sociální síti s tím, že kromě divadelních prken budou teď obě herečky trávit svůj volný čas u Vltavy.

„Tak teda hlásím, že jsme oficiální členky oddílu a chodíme plavat do Vltavy. Jsme si pořídily i čepice s logem, ať pěkně reprezentujeme. Zatím to jde, protože řeka má tak 17-18 stupňů. Tak jsem na nás zvědavá třeba tak v listopadu, to už asi bude jiné kafe,“ sdělila dále a zareagovala na příspěvek, kde jí jedna z kolegyň vzkázala, že jim drží palce i na zimní měsíce.

„Tak leden je zatím pro nás sprosté slovo. Tuším, že to má Vltava tak 2 stupně,“ dodala herečka, která si právě od ledna zahraje v muzikálu Láska nebeská s hity Waldemara Matušky v Divadle Broadway. Snad se díky otužování vyhne virózám a bude na následující měsíce na divadle ve skvělé formě. ■